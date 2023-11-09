شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشيد بتوجيه الرئيس السيسى أموال حملته الانتخابية لصالح غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، بتوجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية، بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، والتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة.

وقال جبران إن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة، قرار رائد وإنسانى، ويؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة من تحديات.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا، وأن الحملة الانتخابية حملة نجحت بحرفية في لم جموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع جميع فئات الشعب المصرى.

وأكد رئيس عمال مصر دعم الاتحاد وكافة نقاباته العمالية البالغ عددها نحو 27 نقابة عامة في جميع المجالات، تأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار عشر سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.