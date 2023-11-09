شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال: لن يكون هناك أى وقف لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجارى، إنه لن يكون هناك أى وقف لإطلاق النار فى غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل. وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك انتشار مكثف لآليات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في غزة. وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نحن جاهزون لحرب طويلة تبدأ في شمال قطاع غزة".

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