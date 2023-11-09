شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 695 شخصا و22 مصاب ومرافق من الجانب الفلسطينى للمصرى عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بيانات حركة العبور بمعبر رفح اليوم الخميس، إنه وصل للجانب المصرى قادمين من قطاع غزة 695 من مزدوجى الجنسية، كما نقل بواسطة سيارات الإسعاف 12 جريحا برفقتهم 10 مرافقين.

ونقل حالة مصاب لمستشفى العريش العام، و9 حالات لمستشفى ابوخليفة بالاسماعيلية، وحالة لمستشفى آل نهيان بالقاهرة، وحالة لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، بتواصل استقبال المصابين من قطاع غزة بالمستشفيات المصرية، مشيرة إلى الانتشار المكثف لسيارات الإسعاف أمام معبر رفح.

وأضافت القناة، أنه يجرى تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدا لدخولها قطاع غزة.