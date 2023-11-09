شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حملة فريد زهران: برنامجنا الانتخابى يشكل 3 محاور سياسى واجتماعى واقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنه ينتمي سياسيا لحزب العدل، داعيا الحضور للتغير، ولكل مواطن حق بالعيش فى هذا الوطن، مؤكدا أنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لذا أعلن حزب العدل دعمه الكامل للمرشح الرئاسي فريد زهران.

ولفت في كلمته إلى أن البرنامج ينطلق من خلال ثلاث محاور أساسية، سياسي واجتماعي واقتصادي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.