شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 10/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:22





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:44

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:43

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:36 م

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:20