مباحث العاصمة تكشف نشاط تاجري مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تصدى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة للعناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.
تمكنت مأمورية من الإيقاع بعاطل في منطقة سكنه بالمعصرة وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى).
كما أمكن ضبط عاطل وميكانيكى لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - فردي خرطوش - طلقات لذات العيار).
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.