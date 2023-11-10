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مباحث العاصمة تكشف نشاط تاجري مخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة للعناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.

تمكنت مأمورية من الإيقاع بعاطل في منطقة سكنه بالمعصرة وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى).

كما أمكن ضبط عاطل وميكانيكى لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - فردي خرطوش - طلقات لذات العيار).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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