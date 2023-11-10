أوضاع مخلة داخل نادي صحي.. أسرار سقوط 4 فتيات ورجل في هضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أسبوع من العمل الجاد لم تتوقف طوال أيامه السبعة جهود مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة. حملات تفتيشية اعتمدت عنصر المفاجأة سلاحا استراتيجيا لمباغتة القائمين على أوكار الأعمال المنافية للآداب تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

مطلع الأسبوع الجاري، تركزت حملات مباحث الآداب على ملاهي ليلة وكافيهات بشارع الهرم تتخفى خلف ستار زائف استهدف مُلاكها استقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية وكُللت الجهود بضبط 10 وقائع تحرض على الفسق و4 مديرين يزاولون المهنة دون تراخيص وراقصة بدون أوراق.

هذا ليس كل شئ، وجه العميد محمد حسن مدير مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة بتجميع المعلومات وتنشيط مصادرها السرية حتى تتحين الفرصة لمداهمة الأندية الصحية المخالفة.

مع غروب شمس النهار خلف الغيوم، انطلقت مأمورية أعدها العقيد محمد غراب وكيل مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة استهدفت ناديا صحيًا بمنطقة هضبة الأهرام المتاخمة لأهرامات الجيزة.

خطة محكمة تركزت على عنصر المفاجأة سقطت معها الأقنعة. أواج ضباط المباحث التسار عن مخالفات جسيمة شملت ضبط 4 فتيات وراغب متعة ومالك النادي الصحي وبحيازته مبلغ 32 ألف حصيلة نشاطه غير المشروع وهواتف محمولة.

تحرر المحضر اللازم حيال المتهمين وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة العامة ليأمر المستشار محمود هاشم رئيس نيابة الهرم بحبسهم على ذمة التحقيق احتياطيًا وتحريز المضبوطات.

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مباحث الآداب تنتفض

منذ أيام، ترجم ضباط إدارة مباحث مكافحة جرائم الآدب بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد محمد حسن تعليمات مدير المباحث على أرض الواقع لتنطلق المأموريات مستهدفة عددًا من أوكار الأعمال المنافية للآداب.

في وقت متأخر من الليل، انطلقت مأموريات يقودها العقيد محمد غراب وكيل مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة كُللت بصيد ثمين في 4 كافيهات وملاهي بمنطقة المهندسين وسط الجيزة.

جهود ضباط مباحث الآداب أسفرت عن ضبط ١٥ واقعة تحريض على الفسق وراقصتين دون تراخيص، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين والقائمين على إدارة تلك الأماكن وأحالها اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخليى لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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