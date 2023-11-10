الأول في الشرق الأوسط.. رئيس "الوطنية للصحافة": نادي جريدة الأهرام سيحقق 2 مليار جنيه أرباح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مؤسسة الأهرام تمتلك 75 ألف متر في التجمع الخامس، وتم البدء عليها واستثمارها، وتم وضع حجر الأساس لأول نادي اجتماعي رياضي لمؤسسة صحفية في الشرق الأوسط والعالم، وهذا المشروع سيحقق 2 مليار جنيه للأهرام على مدار 10 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "on"، أنه يوجد أرض بالمقطم في شارع 9 وسيتم استغلالها وتم تغييرها لإداري وسكني، وتم عمل مزاد، واتباع كل الطرق القانونية، لاستغلالها أفضل استغلال وتحقيق فوائد للمؤسسة.

وأوضح، أن هناك أراض أخرى للأهرام بمساحة 52 ألف متر في الساحل الشمالي، وسيتم استثمارها، كما تم الحصول على مواقفة لإنشاء 3 كليات في الأهرام الكندية.