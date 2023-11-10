شكرا لقرائتكم خبر عن البامية مفيدة لصحتك.. تخفض الكوليسترول والسكر وتحتوى على بعض الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت إحدى الدراسات أن تناول البامية يخفض مستويات الدهون والسكر في الدم، ويعتبر الكوليسترول مادة دهنية طبيعية توجد في الدم، في حين أن الجسم يحتاج إلى كمية معينة من الكوليسترول، مضيفة، إن ارتفاع الكوليسترول يعرضك لخطر متزايد لعدد من المضاعفات الخطيرة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، وذلك لأن الكولسترول يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية، مما يزيد من صعوبة تدفق الدم من خلالها.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، فان هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، بما في ذلك العامل الوراثي، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو عادات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي سيئ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، والتدخين .

ولحسن الحظ، فإن إجراء تعديلات على نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في معالجة ارتفاع نسبة الكوليسترول، ويشمل ذلك التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الدهون المشبعة، مثل اللحوم المصنعة والجبن والزبدة والكعك.

وقال الموقع ، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا بزيادة تناولك للفواكه والخضروات لخفض نسبة الكوليسترول، كما يمكن للبامية على وجه الخصوص أن تكون مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وجبة مع البامية..

أشارت بعض الدراسات إلى أن البامية، المعروفة أيضاً بـ "أصابع الست"، قد تلعب دوراً في خفض نسبة الكولسترول، يتم استخدامها بشكل شائع في الشوربة واليخنات، ويمكن لمادة سميكة تشبه الهلام الموجودة في البامية، تسمى الصمغ، أن ترتبط بالكوليسترول أثناء عملية الهضم بحيث يتم تمريره من الجسم، أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم بعد تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون يحتوي على البامية، الدراسة التي المشار إليها نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية عام 2014.

نصائح حول الكوليسترول الصحي.

إذا كنت قلقًا بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك العام، فبعد إطعام البامية للفئران البدينة، وجد أن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم قد انخفضت.

وخلصت الدراسة إلى أن "نتائجنا تشير إلى أن البامية قد تكون بمثابة علاج غذائي لارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم"، كما إنها مليئة بالفيتامينات المهمة.

وتابع الموقع، إن البامية غنية بالفيتامينات A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة مثل مرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وحذر: " إنه يجب على مرضى السكري توخي الحذر عند إضافة المزيد من البامية إلى نظامهم الغذائي، لأنها يمكن أن تتداخل أيضًا مع الميتفورمين، وهو دواء يستخدم غالبًا لعلاج مرض السكرى من النوع الثاني"، توصي كلية الطب بجامعة هارفارد أيضًا بالبامية باعتبارها واحدة من 11 نوعًا من الأطعمة التي يمكن أن تخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول "الضار".