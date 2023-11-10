شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: الحركة المدنية لا تقف معنا.. وهدفنا حلول بديلة وحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي لحملة فريد زهران، إن الحملة تدعم مرشحها في إيجاد حلول بديلة وحقيقية، قائلة :"لدينا حلول بديلة حقيقية وهدفنا معركة جادة"، مطالبة الجميع بضرورة قراءة برنامج الحزب حيث يتضمن حلول اقتصادية، وأولها تخارج الدولة بشكل حقيقي من الاقتصاد، والوصول لفرص استثمار جادة.

وقالت أميرة صابر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، إن الوضع الاقتصادي له علاقة بالوضع السياسي، لافته إلى أن الحركة المدنية لا تقف وراء فريد زهران في ظل الاختلاف الإيدلوجي والفكري.

وواصلت: "لو كان فيه انفتاح سياسي حقيقي حدث من فترة أطول، قبل الحوار الوطني بفترة، ما وصلنا لهذه الأزمة الاقتصادية، ولو تم أخذ أطروحات المعارضة المصرية بشكل جاد ما وصلنا لما وصلنا له اليوم".