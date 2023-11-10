شكرا لقرائتكم خبر عن "المكنسة".. أقوى نوات الخريف بالإسكندرية تأتى منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية هذا الأسبوع تقلبات جوية خريفية سريعة وحادة، حيث شهدت الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية الحارة على غير المعتاد فى هذا الوقت من العام، ثم انخفاض درجات الحرارة والانكسار يوم الجمعة، وسط تحذيرات من نوة "المكنسة" الأقوى فى فصل الخريف، وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة.

وتهب نوة "المكنسة" على الإسكندرية فى منتصف نوفمبر وعرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها، حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.

ثم تأتى نوة "باقى المكنسة" وتستمر 4 أيام أيضا وتهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية هذه المرة مع عواصف شديدة وأمطار.

يذكر أن السنوات العشر الأخيرة، بدأت تطرأ ظاهرة التغيرات المناخية على الإسكندرية، وهى تغييرات ملحوظة فى معظم دول العالم، ولكن الإسكندرية هى الأكثر تأثرا بتلك الظاهرة بين محافظات مصر، حيث شهدت الإسكندرية تغييرات فى مواعيد النوات المعتادة منذ سنوات عديدة، فتغيرت تلك المواعيد فقد تأتى النوه متقدمة عن موعدها أو متأخرة لعدة أيام، كذلك اختلفت الظواهر الجوية المصاحبة لتلك النوات سواء من حيث كثافة كمية الأمطار المعتادة فى تلك النوه أو الرياح وانخفاض درجات الحرارة.