متحدث حملة عبد السند يمامة: ننتظر إعلان أحزاب أخرى تأييد مرشحنا



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن هناك برنامج انتخابي كامل عكف عليه أساتذة وأكاديميين، يضم أكثر من محور سواء التعليم او الاقتصاد، أو تعديل تشريعي ودستوري والعلاقات الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "on"، إن حزب الوفد هو الحزب في مصر الذي مارس الحكم والمعارضة.

وشدد على أن النظام السياسي القوي بحاجة لمعارضة قوية ترشده وتقومه، وتنظمه، مضيفًا:" الحزب يقف على قلب رجل واحد.. ولا يوجد أي عوائق حتى الآن.. وفي انتظار أحزبا أخرى تعلن تأييدها لعبد السند يمامة بعد سماع رؤيته وجهًا لوجه".

وذكر أن الدولة تجاوزت الأحزاب وذهبت للتكتلات والجمعيات، وعادت بالأحزاب الوطني للأحزاب مرة أخرى.