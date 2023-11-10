حملة حازم عمر: منتشرون بالمحافظات ونمتلك قاعدة شعبية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيتم غدًا الجمعة عقد اجتماع للحملة بحضور المهندس حازم عمر، وسيتم إقرار كافة التفاصيل حتى فترة الصمت الانتخابي.

وأضاف الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on"، مساء الخميس، أن الحزب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة ومنتشر في كافة المحافظات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، أنه لا يوجد أي عوائق تواجه الحملة الانتخابية، وتم تعليق اللافتات والدعاية، وحتى هذه اللحظة لا توجد أي ملاحظات لدينا على سير عملية الدعاية الانتخابية.

واستكمل الدكتور زاهر الشقنقيري، أن المحور الاجتماعي أيضا على رأس أولوياته ملف التعليم والصحة، والعدالة الاجتماعية، والأسرة وقضياها، خاصة أن هناك تدخلات تشريعية عديدة، والمجتمع المدني يجب أن يكون شريك في التنمية، والشباب من المحاور المؤسسة في البرنامج.