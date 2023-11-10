رئيس الوطنية للصحافة: هناك أصول وأراضي صحفية لم تستغل منذ 1970

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحدث المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن جهود الهيئة لاستثمار الأصول الخاصة بالهيئات الوطنية الصحفية، مشددًا على أنه تم فتح جميع الملفات الشائكة في الصحافة القومية، وسبل استثمار الأصول الثابتة، وخاصة أن صناعة الصحافة مكلفة جدًا، وتتطلب ظهير اقتصادي للحفاظ عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن صناعة الصحافة بوجه عام مكلفة جدًا، وأول ملف تم فتحه هو ملف الأصول وكيفية استثمارها، وتم إنشاء لجنة استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية لبحث كيفية استغلالها.

وذكر أن هناك أصول لم يتم استغلالها منذ 1970، وتم التواصل مع الحكومة لإعادة الأصول والأراضي المسحوبة للمؤسسات الصحفية.