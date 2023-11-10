شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر
استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية
-صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيلات إن وجدت.
-خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.
-إيصال سداد الرسوم.
استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية
-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).
-صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).
-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.
-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.
-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.
-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.
طلب الحصول على معاينة منشأة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-المستند المثبت بصفة مقدم الطلب.
طلب معاينة عقار آيل للسقوط
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-صورة عقد الإيجار أو التمليك.
-كشف مشتملات لأخر فترتين.
-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.
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