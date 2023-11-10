شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، العديد من الخدمات منها، (استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية، طلب الحصول على معاينة منشأة، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط)، شريطة تقديم الأوراق والمستندات التالية:

استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية

-صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيلات إن وجدت.

-خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

-إيصال سداد الرسوم.

استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية

-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

-صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

طلب الحصول على معاينة منشأة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت بصفة مقدم الطلب.

طلب معاينة عقار آيل للسقوط

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-كشف مشتملات لأخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.