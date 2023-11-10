شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للتطعيمات يكشف 7 حالات تزيد فيها خطورة الإصابة بالإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 1- أن يكون المريض يعاني من الربو أو السدة الرئوية أو أىّ أمراض الرئة المزمنة.
2- أن يكون المريض لديه تاريخ مرضي للكلى أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة القلبية.
3- إن كان المريض لديه مشاكل في وظائف العضلات تجعله من الصعب السعال أو البلع أو التخلص من الإفرازات في ممرات الهواء.
4- إن كان المريض مصابا بالسكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني.
5- إن كان المريض يعاني من ضعف المناعة بسبب الإيدز أو السرطان أو الأدوية المثبطة للمناعة أو يعاني من فقر الدم المنجلي.
6- إن كان المريض يعاني من السمنة أو عمره أقل من 5 سنوات أو اكبر من 65 عاما.
7- السيدات الحوامل ولفترة أسبوعين بعد الولادة.
وتابع المركز القومى للتطعيمات: "قد ينظر للإنفلونزا على أنها من الأمراض البسيطة والتي غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها، وقد يضطر المريض معها إلى دخول المستشفى، حيث إن مخاطرها في هذه الظروف تهدد حياته.
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