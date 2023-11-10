شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. أول هاتور "أبو الذهب منثور".. تعرف على سبب التسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشهور القبطية .. مرتبطة بنجم الشعرى اليمانى، استخدمها المصريون القدماء فى كل ما يختص بالزراعة والحصاد، ولا تزال هذه الشهور تستخدم فى الريف المصرى المعاصر، إذ إنها مرتبطة بمواعيد الزراعة والحصاد، واستخدمها الأقباط كذلك فى عصور لاحقة.

ومن المقرر أن يبدأ شهر هاتور غدا السبت 11 نوفمبر، حيث يعتبر الشهر الثالث فى التقويم المصرى وفى التقويم الجريجورى يبدأ من 11 نوفمبر وينتهى 9 ديسمبر.

وجاءت تسمية شهر هاتور بهذا الإسم نسبة إلى الإله (هاتهورأو أثور) إله الحب والجمال وملك السماء والفرح والمحبة التى يقابله عند اليونان " أفرودت "، لأن فى هذا الشهر تتزين الأرض بجمال الخضرة .

ويصور امرأة برأس بقرة، وأحيانا بصورة بقرة ، ومن أمثال هذا الشهر هاتور أبو الذهب المنثور أى "القمح"، ومثال "إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور"، ويعتبر من أشهر محاصيله موز هاتور والقمح.