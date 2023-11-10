إعلامي: فرص الاستثمار في مصر قوية -"فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شدد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على أهمية ملف الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن أحد رجال الأعمال الإماراتيين قال خلال بداية مشروع العلمين الجديدة، "اللي يشتري متر أرض النهارده.. يكسب دهب بكرة".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا الرجل انبهر بالتخطيط والشياكة والعمران الرائع في مدينة العلمين، مؤكدًا أن رأس المال لا يعرف المجاملة، كما أن المزاج الشخصي يلعب دورًا كبيرًا، ولذا لا بد من استقبال وتقدير جيد للمستثمرين المهمين.

وتابع: ملف الاستثمار هام وخطير ويسهم في فتح البيوت، واحنا في عرض هذا الاستثمار، والحقيقة إن رجال الأعمال عرب وأجانب عارفين إن فرص الاستثمار في مصر قوية، والمكسب موجود، في ظل الكثافة السكانية العالية، ويعلمون أنهم لو فتحوا أي حاجة هيسكبوا".

واستكمل: "أتمنى طائرة رئيس مجلس الوزراء عليها رجال أعمال، خاصة في ظل دورهم البارز في الاستثمار للقاهرة.. رجال الأعمال بيتكلموا بيزنس ودورهم الأكثر تأثيرًا في الترويج لملف الاستثمار".