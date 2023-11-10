بدعى على ابنى المدمن بالموت؟.. وأمين الفتوى يجيب -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى رشا، مفاداه إن أمها كانت تدعى على ابنها المدمن بالموت، وكانت تقول "هعمل ليلة لله لما يموت"، فما حكم ما كانت تفعله؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الأمر هذا متكرر كثيرا، وشوفنا هذا كثيرا فى دار الإفتاء، وهقول قصة هنا، شوفنا شباب كتير كان أهلهم يدعو عليهم بسبب الإدمان، وكثرة المشاكل والإيذاء الذي يفعلوه به، وكان يسحل أمه وأبوه، وأمه لم تستريح إلا لما مات، ولما سألنا أمه ليه استريحتى كان تعبما وكل يوم يشيل ذنوب".

واستكمل: "بقول للشباب يأخدوا لبالهم من الإدمان ويعرفوا الخطورة وما يمكن أن يتعرضوا له، وبقول لهذه السيدة، اعملي ليلة واطعمى مساكين واحتسبي هذه الصدقة فى ميزان حسناته، وربنا يرحمه ويهدى شبابنا جميعا".