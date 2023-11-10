مؤسس حزب بتوجه ليبرالي.. 14 معلومة عن المرشح الرئاسي حازم عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب، معلومات عن المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتمثلت المعلومات في:

الاسم: حازم محمد سليمان عمر وشهرته "حازم عمر".

- ولد في 12 أغسطس 1964 بمحافظة القاهرة.

- ترجع جذوره إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

- هو سليل عائلة عمر وهى عائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 2023.

- حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1986.

نشاطه العام والسياسي:

- هو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري ذو التوجه الليبرالي.

- شارك في اتفاقية الميركاسور عام 2009 كمستشار لوزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد.

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية.

- عضو مجلس الشيوخ.

- رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ المصري.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "نقدر ... مع بعض هنغير".

- رقم المرشح ٤

- الرمز الانتخابي "السلم".