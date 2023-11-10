شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 24 بيتا من بيوت الله منها 22 جديدا ومسجدين صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (24) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (272) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القاهرة 1. مسجد الحي القيوم – مدينة بدر مديرية أوقاف الشرقية 2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق 3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا 4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق 5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية مديرية أوقاف المنيا 6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة مديرية أوقاف بني سويف 7. مسجد النور – قاي - إهناسيا 8. مسجد سعد بن معاذ – الحي الرابع – شرق النيل – بندر بني سويف مديرية أوقاف الجيزة 9. مسجد حسين عزيز - العياط 10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر مديرية أوقاف أسيوط 11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط 12. مسجد الفتح الإسلامي – مسارة - ديروط 13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط 14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط مديرية أوقاف الغربية 15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول 16. مسجد الرحمة – كفر بلشاي – كفر الزيات مديرية أوقاف سوهاج 17. مسجد آل البي – الدويك - طما مديرية أوقاف مطروح 18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 مديرية أوقاف الوادي الجديد 19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط مديرية أوقاف البحيرة 20. مسجد الصيرفي – أبو حمص مديرية أوقاف الفيوم 21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي 22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الري – إطسا ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الفيوم 1. مسجد الرحمن – عزبة محمود علي سليمان مديرية أوقاف القليوبية 2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب.

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