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84 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء، مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأيد 84% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 16% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

 


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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