شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تخصص الخط الساخن 105 لتقديم الاستفسارات عن اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الاستفسار عن الأمصال واللقاحات من خلال الخط الساخن 105، حيث يقدم كل الاستفسارات للحصول على اللقاحات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الخط الساخن 105 يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الاستفسارات والدعم اللازم للمواطنين حرصا على صحتهم.

وأوضحت وزارة الصحة أن مراكز اللقاحات الخاصة بالمصل واللقاح منتشرة في 27 محافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل منظم.