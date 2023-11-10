شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، ونشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
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