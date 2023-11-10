شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطنى: القافلة الثانية لدعم غزة جسر متواصل بالمساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سيف النصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن توجيهات الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولي للعدوان على غزة بدعم قطاع غزة، مؤكدًا أن أرقام القوافل كل ساعة في تزايد، مشيرا إلى أن التحالف اطلق القافلة الثانية وكانت عبارة عن جسر متواصل كل ساعة.

وأضاف محمد سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة الأولى، أن هناك حافلات محملة بالأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية ونطمئن أول بأول على وصول المساعدات، مؤكدا أنهم يحاولون النظر للاحتياجات وتكون أولوية للمساعدات المرسلة لقطاع غزة.

وتابع: الوضع في غزة صعب وصفه وفي انهيار للبنية التحتية والمنظومة الصحية وبنحاول التواصل الدائم مع الجانب في غزة ونشوف الأولويات من أدوات طبية ومستلزمات العمليات الجراحية وألبان الأطفال وعلاج الأمراض المزمنة".