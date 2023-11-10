شبورة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة، اعتبارا من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 15 نوفمبر.

الجمعة 10 نوفمبر:

يسود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتسقط أمطار من خفيفة إلي متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث 40% تقريبا، على فترات متقطعة قد تكون رعديًا.

السبت 11 نوفمبر

تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تسقط أمطار خفيفة على من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد تمتد إلي رعدية إلي مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومدن القناة وتمتد إلي القاهرة مساءاً بنسبة حدوث (30 % تقريبا) على فترات متقطعة.

الأحد 12 نوفمبر

تسود شبورة مائية من 4 الى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تسقط أمطار خفيفة على من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد تمتد إلي رعدية إلي مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومدن القناة وتمتد إلي القاهرة مساءاً بنسبة حدوث (من 30% إلي 40% تقريبا) على فترات متقطعة.

الإثنين 13 نوفمبر:

تسقط أمطار خفيفة على من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث (30 % تقريبا) الأحمر على فترات متقطعة.

الثلاثاء 14 والأربعاء 15 نوفمبر:

تسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء بنسبة حدوث (30 % تقريبا) الأحمر على فترات متقطعة، كما يلاحظ نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.