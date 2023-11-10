شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام غزة: قوات الاحتلال قصفت القطاع بـ32 ألف طن من المتفجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طناً من المتفجرات لكل كيلومتر مربع.

ووفق ما نقلت عنه وسائل إعلام فلسطينية، أضاف "المكتب" أن أكثر من 50 % من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كلياً 40 ألف وحدة سكنية.

وتابع في بيان، أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها مليارا دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.