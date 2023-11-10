شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لطلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية هاتف محمول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز والأحياء ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول، وذلك بتقديم صاحب الشأن طلب إلى الحي أو المركز، مرفق به الأوراق والمستندات التالية:
-إيصال رسم فحص.
-نموذج التصنيف البيئي معتمد من الشركة الراغبة في إنشاء وإقامة المحطة (فارغ).
-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية الموقع من الناحية الهندسية وتحمل العقار إنشائيًا لأحمال المحطة وأجزائها.
-خطاب تفويض من الشركة الراغبة في إنشاء وإقامة المحطة لأحد مندوبيها للتعامل مع الوحدة المحلية.
-شهادة من مهندس استشاري نقابي يتعهد فيها بالإشراف على عملية إقامة المحطة وتركيبها.
-شهادة مطابقة من وزارة الطيران المدني (في حالة إقامة محطات التليفون المحمول بالقرب من المطارات).
-موافقة الجهات المعنية على إقامة محطة.
-صورة الرقم القومي للمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص.
-صورة من عقد إيجار مكان إقامة المحطة بين الشركة ومالك العقار أو سند لملكية الأرض المزمع إقامة المحطة عليها وفي حالة الورثة يطلب إعلام الوراثة أو ترخيص المباني.
-رسم كروكي معتمد من مكتب هندسي للموقع المراد إقامة المحطة عليه بالأبعاد المطلوبة.
-مستند يدل على وجود مرافق (كهرباء – مياه – صرف صحي – تليفونات) بالمناطق العشوائية التي خططت مؤخرًا.
-تفويض من الشركة للمفوض.
-خطاب من الجهاز القومي للتنظيم والاتصالات.
-خريطة مساحية مبينًا عليها موقع العقار على وجه التحديد.
الإجراءات
-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
-استلام الخدمة.
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