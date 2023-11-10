شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لطلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية هاتف محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز والأحياء ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول، وذلك بتقديم صاحب الشأن طلب إلى الحي أو المركز، مرفق به الأوراق والمستندات التالية:

-إيصال رسم فحص.

-نموذج التصنيف البيئي معتمد من الشركة الراغبة في إنشاء وإقامة المحطة (فارغ).

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية الموقع من الناحية الهندسية وتحمل العقار إنشائيًا لأحمال المحطة وأجزائها.

-خطاب تفويض من الشركة الراغبة في إنشاء وإقامة المحطة لأحد مندوبيها للتعامل مع الوحدة المحلية.

-شهادة من مهندس استشاري نقابي يتعهد فيها بالإشراف على عملية إقامة المحطة وتركيبها.

-شهادة مطابقة من وزارة الطيران المدني (في حالة إقامة محطات التليفون المحمول بالقرب من المطارات).

-موافقة الجهات المعنية على إقامة محطة.

-صورة الرقم القومي للمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص.

-صورة من عقد إيجار مكان إقامة المحطة بين الشركة ومالك العقار أو سند لملكية الأرض المزمع إقامة المحطة عليها وفي حالة الورثة يطلب إعلام الوراثة أو ترخيص المباني.

-رسم كروكي معتمد من مكتب هندسي للموقع المراد إقامة المحطة عليه بالأبعاد المطلوبة.

-مستند يدل على وجود مرافق (كهرباء – مياه – صرف صحي – تليفونات) بالمناطق العشوائية التي خططت مؤخرًا.

-تفويض من الشركة للمفوض.

-خطاب من الجهاز القومي للتنظيم والاتصالات.

-خريطة مساحية مبينًا عليها موقع العقار على وجه التحديد.

الإجراءات -التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة. -التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة. -استلام الخدمة.