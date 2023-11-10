شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن تعقد مؤتمرا لبحث دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر برنامج زوم عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا مؤتمرا للتباحث في الوصول لآلية عمل لحشد أبناء الجالية المصرية في هولندا للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

وحرص على المشاركة في هذا الاجتماع، سحر رمزي منسق حملة مواطن لدعم مصر بهولندا والمتحدث الإعلامي للمجلس الآعلى للجالية المصرية بهولندا ورئيس اتحاد النساء العربيات وأشرف غالي عضو حملة مواطن لدعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا ومجدي سعيد عضو حملة مواطن لدعم مصر ورئيس المجلس العام للمجتمعي المصري وميشيل وصيف عضو حملة مواطن لدعم مصر، وعضو المجلس العام للمجتمع المصري، ومهدي عمارة عضو حملة مواطن لدعم مصر و عضو بالمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا، ومحمد عبد الله عضو الحملة بهولندا وعضو المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا، وأحمد الشيخ عضو حملة مواطن لدعم مصر بهولندا وعضو بالمجلس الاعلى للجالية المصرية بهولندا ونادية إسماعيل عضوة بحملة مواطن لدعم مصر بهولندا ومسؤول الشئون القنصلية باتحاد النساء العربيات بهولندا، ودعاء أبو العنين عضوة بحملة مواطن لدعم مصر بهولندا وأميمة فرغلى عضوة بحملة مواطن لدعم مصر.

وقالت سحر رمزي، أن الجميع أتفق على بذل أقصى جهد للوصول إلى حد أقصى من المشاركة في العملية الانتخابية وذلك لما تمثله هذه المشاركة من رسالة هامة، ليس فقط للدولة الهولندية: حكومة وشعبا بل للشعوب الأوروبية، بأن أبناء الشعب المصري يقفون بقوة مع رئيسهم.

وأضافت رمزي أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر والمنطقة تدفعنا لبذل أقصى جهد للحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هو الاختيار الوحيد لأبناء الجالية المصرية في هولندا، لإيماننا بأنه الأجدر على قيادة البلاد في هذه الظروف المحلية والعالمية المعقدة.