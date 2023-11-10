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وصول 65 شاحنة و7 سيارات إسعاف لغزة واستقبال 5 طائرات تحمل مساعدات

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القاهرة - سامية سيد - تشهد بوابة معبر رفح من الجانب المصرى استمرار تحرك شاحنات محملة بمواد إغاثية  تنقل مساعدات يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى، بالتزامن مع تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من دول عربية وأجنبية ومنظمات إنسانية لنقلها لقطاع غزة.

وتشير بيانات حركة العبور بمعبر رفح  أنه تم أمس الخميس، إدخال 65 شاحنة و7 سيارات إسعاف من الكويت، وارتفع عدد الشاحنات التي دخلت غزة حتى صباح اليوم الجمعة ليصل إلى 821 شاحنة بجانب 12 سيارة اسعاف ، كما سجلت البيانات أمس وصول 717 فردًا الي مصر من معبر رفح البري695 من أصحاب الجوازات والجرحي تم توزيعهم علي مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وغادر مصر إلى غزة 8 أفراد من الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود.

كما استقبل مطار العريش 5 طائرات محملة بـ 237 طنًا من المساعدات و3 طائرات من قطر وطائرة الكويت وطائرة من ، ليرتفع عدد الطائرات التي وصلت إلى العريش الدولي منذ بداية الأحداث 107 طائرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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