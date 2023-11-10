الداخلية تبدأ في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك" أن غدا السبت، سيتم البدء في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024م، لمدة 6 أيام.

ومن المقرر أن تبدأ اجراءات القرعة غدا بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح) .

فيما تجرى يوم الأحد المقبل بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية)، ويوم الإثنين بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان).

وستجرى إجراءات القرعة يوم الثلاثاء المقبل بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم)، ويوم الأربعاء بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر)، لتنتهي إجراءات القرعة الخميس المقبل بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).