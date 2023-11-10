شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: ننسق مع 27 نقابة عامة لتوجيه تبرعات لصالح دعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن مجلس الاتحاد سينسق مع كافة النقابات العمالية البالغ عددها 27 نقابة عامة، للتبرع لصالح دعم غزة وتوجيهها لفلسطين باسم اتحاد العمال، تعبيرا من أعضاء النقابات العمالية والاتحاد بالتضامن مع أهل غزة، وتأييدهم للقضية الفلسطينية ووقوف المصريين مع أشقائهم.

وأضاف مرسال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كافة عمال مصر يؤيدون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأى إجراءات يتخذها بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى رفض الـ5 ملايين عامل للمؤامرة الصهيونية الإسرائيلية لترحيل الشعب الفلسطيني الأبي الحر من أراضية وقطاع غزة إلى سيناء، مشددا على دعمهم لحق الشعب الفلسطيني المؤكد والأصيل في إقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات والاتفاقيات الدولية، وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك بعد إعلان المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية إلى أدنى مستوياتها.

وقال، "صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".