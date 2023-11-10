شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هيئة الرعاية الصحية يطلع على أحدث التطورات الطبية فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، زار وفد من هيئة الرعاية الصحية ترأسه الدكتور هاني راشد ، نائب رئيس الهيئة، دولة فرنسا، وذلك بهدف الإطِّلاع على أحدث التطورات الطبية وآخر المستجدات التقنية بفرنسا، وكذلك التعرف على التجربة الفرنسية وفرص تعزيز التعاون في مجال التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت الهيئة ، تأتي الزيارة ضمن برنامج التعاون المصري الفرنسي للتدريب ونقل الخبرات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية متمثلة في الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، باعتبارها شريكًا للتنمية في القطاع الصحي في مصر.

وتابع بيان الهيئة: خلال الزيارة تم تفقد عدد من المنشآت الطبية في دولة فرنسا بهدف خلق فرص جديدة لتبادل الخبرات بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الرؤى مع أهم صناع القرار في مجال الصحة بدولة فرنسا.

وأضاف: استمرت الزيارة على مدار 6 أيام تم خلالهم تناقل الأفكار والأطروحات بما يعزز مناخ التطوير والابتكار الذي تتبناه هيئة الرعاية الصحية، فضلًا عن بحث سبل تعميق التعاون وتناقل الخبرات مع ممثلي الصحة العامة والحماية الاجتماعية الفرنسية، واتحاد المستشفيات الفرنسي، وممثلي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، كما تم زيارة أكبر أمانة للمستشفيات بدولة فرنسا، للإطلاع على آخر المستجدات لديهم في مجال الرعاية الصحية .

كما شارك عدد من قيادات الهيئة في ورشة عمل مثمِرة بهدف الوقوف على أحدث وآخر المستجدات التقنية في مجال الرعاية الصحية والعلاجية بما ينعكس بالإيجاب على إدارة المنشآت الصحية، وجودة الآداء داخل المنشآت الصحية، فضلًا عن دور تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأهمية تطويع التكنولوجيا الصحية في إدارة المنشآت.