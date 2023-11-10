شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعة والرى يطالب "التضامن" بإجراء حصر للصيادين لضمهم بتكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إعلان الدكتورة نيفين القباج قرار بإدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، خلال أشهر الزريعة، مشيرا إلى أن الصيادين خلال فترة الأربعة أشهر يتوقف عن العمل تماما وبالتالي لا وجود لأى مصدر للرزق لهم، لافتا إلى أن القرار صائب ويخدم تلك الفئة من العمالة.

وأوضح مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن متوسط أعداد الصيادين حوالى 5 ملايين صياد على مستوى الجمهورية، موزعين على عدة مناطق منها: السويس، البحر الأحمر، البرلس، الأسكندرية، الدقهلية، المطرية، مطالبا وزارة التضامن بإجراء حصر للصيادين على الطبيعة ومم ميادين عملهم، وليس الاعتماد على كشوفات الجمعيات الأهلية، التي قد يدخل فيها بعض المجاملات، وذلك لضمان وصول دعم الدولة للمستحقين.

كانت قد قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد "4 أشهر"، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحى.