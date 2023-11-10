شاهد مراحل إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائى السريع

وتم إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم إقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة.

محمد يوسف

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