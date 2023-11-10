شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلوم الصحية: توقعات بإعلان أول حركة لتكليف الخريجين نهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد السيد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن أول حركة لتكليف خريجى كليات العلوم الصحية التطبيقية، خلال أخر أسبوع من شهر نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن متوسط أعداد الدفعة المُقرر تكليفها من 8500 إلى 10 آلاف خريج، لافتا إلى أن النقابة تعمل خلال هذه الفترة على حصر الأعداد الفعلية للخريجين.

وأوضح الدبيكى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه وفقا لتقارير سابقة للإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة يقدر معدل العجز بتخصصات أعضاء النقابة بحوالي 35% على مستوى الجمهورية، بواقع 30% في الأشعة، 20% بالمعامل، و40% فى التسجيل الطبي والإحصاء، لذا بعد مطالبات من قبل النقابة لوزارة الصحة لسد العجز سيتم الإعلان عن أول حركة لتكليف خريجى كليات العلوم الصحية التطبيقية.

وأشار نقيب العلوم الصحية، إلى أن الإدارة العامة للتكليف في وزارة الصحة تعمل حاليا على وضع المعايير اللازمة للحركة، على أن يتم عرضها على وزير الصحة لاعتمادها، ثم إدخالها محل التنفيذ بشكل رسمي، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تشمل حركة التكليف خريجي المعاهد الثلاث التابعة لكليات العلوم جامعة الأزهر، وهي المختبرات الطبية، والتحاليل البيولوجية، والتسجيل الطبي والإحصاء، وذلك حسب التوزيع الجغرافي وأماكن الاحتياج.

وكان قد أعلن النقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، موافقة اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث والمشرف العام على التكليف، لأول مرة على تكليف خريجى كليات العلوم الصحية التطبيقية من حيث المبدأ، ووضع المعايير اللازمة للتكليف حسب الاحتياج، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان الخاص بالتكليف.