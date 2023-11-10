شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن لجهاز حماية المستهلك حال تلاعب التجار بتخفيضات الجمعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتواصل مع الجهاز حال تعرضهم لأى نوع من الغش أو الإعلان المضلل أثناء عمليات الشراء من المحلات التجارية خلال فترة موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضى.

وحرص جهاز حماية المستهلك، بأن يتضمن إلزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة، بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها.