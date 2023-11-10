جثة شاب متفحمة ومصاب وسط جحيم مخزن أخشاب بالوراق

تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل مخزن أخشاب من طابق واحد ما أسفر عن جثة متفحمة لشاب مجهول الهوية يبلغ من العمر ٢٥ سنة ومصاب تم نقله إلى مستشفى أوسيم المركزي.

محمد يوسف

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