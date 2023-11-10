جثة شاب متفحمة ومصاب وسط جحيم مخزن أخشاب بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شاب مصرعه متفحما وأصيب آخر في حريق مخزن أخشاب بمنطقة الوراق شمال الجيزة اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع المعهد الديني.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم العميد محمد سلامة.
تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل مخزن أخشاب من طابق واحد ما أسفر عن جثة متفحمة لشاب مجهول الهوية يبلغ من العمر ٢٥ سنة ومصاب تم نقله إلى مستشفى أوسيم المركزي.
أجرى رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران وانتدبت لجنة من العمل الجنائي للمعاينة.