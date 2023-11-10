جثة ممزقة تسيل منها الدماء.. جريمة قتل بطعنات سكين في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر جريمة قتل راح ضحيتها شخص طعنا بسكين إثر مشاجرة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى مقتل "حمد.ش." إثر مشاجرة سدد خلالها المتهم له طعنات نافذة بسكين بسبب خلافات بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد يوسف معاون مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.