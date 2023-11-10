الرحيل شنقا.. سر جثة تتدلى من حبل داخل شقة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شخص على التخلص من حياته شنقا داخل منزله ببولاق الدكرور بسبب أزمة نفسية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الغرب تنسيقا مع مفتش الصحة.

أثبتت معاينة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور أن "محمد.ك." تخلص من حياته شنقا داخل غرفته وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.