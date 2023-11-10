شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار صور المرشح الرئاسى حازم عمر بدمياط بالتزامن مع بدء فترة الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، نشر لافتات المرشح الدعائية فى مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، حيث انتشرت صباح اليوم الجمعة، صور المرشح الرئاسي بشوارع وميادين محافظة دمياط.

وانطقلت أمس الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.