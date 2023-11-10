شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشعب الجمهورى فى الإسكندرية تشكل الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، اجتماعا، لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، للوقوف على التجهيزات الأولية للانتخابات، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، مع نشرها فى الجريدة الرسمية، وفقا للجدول الإجرائى الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال النائب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أن اجتماع الأمانة العامة بالإسكندرية، مع أعضاء تشكيل الحملة الانتخابية بالإسكندرية، جاء للوقوف على التجهيزات الأولية، ووضع الترتيبات الخاصة لخوض المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، للاستحقاق الدستورى لانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب مجدى الوليلى، تشكيل هيكل الحملة الانتخابية بالإسكندرية، ويضم التشكيل، مصطفى مسعود درويش منسق عام الحملة، والإعلامية هالة السيد المالكي مسؤول إعلامي، واللواء مصطفى أحمد الطنطاوي مسئول قانوني، وهيئة مكتب الحملة وتشمل الدكتور شهاب شوقي الفيل و محمد سعد السيد الهواري، وأحمد محمود الزهري وحسن محمد علي خاطر، والمهندس حسن أحمد نصر ومختار محمد الحبشي، وعبد السيد غنيوة محمود، وعلاء علي الشنواني، والدكتورة غادة حسين محمد، والمهندس أدهم مجدي الوليلي ،المهندس أشرف عبد النبي فوده، ونسيم جورج باسيلى.



اجتماع أمانة حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية

جانب من الاجتماع

اجتماع الحزب