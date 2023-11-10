النيابة الإدارية تفتح باب التسجيل لخريجى كليات القانون فى وظيفة معاون لـ2023

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النيابة الإدارية غدا السبت، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع