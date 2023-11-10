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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.
• ناقش اللقاء ناقش التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة فى اتجاهات خطيرة وغير محسوبة
• بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة، ووقف نزيف الدم
• استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التى تلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى غزة
• تأكيد رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسرى
• أكد الجانبان استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطينى الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل فى المنطقة
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