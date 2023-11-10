شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية اليوم الجمعة، من منافذ الصرف وبقالين التموين، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع، لما يقرب من 64 مليون مواطن.

على جانب آخر، تمد وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة منافذ الصرف بكافة السلع الأساسية، حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع على بطاقات التموين، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات .