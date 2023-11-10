شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فلسطين بالقاهرة: لجنة لمتابعة دخول الجرحى بإشراف الجهات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، إنها أوفدت في وقت سابق لجنة إلى العريش ومعبر رفح لمتابعة شؤون دخول والجرحى والمصابين والمرضى جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الممنهجة على الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة "وفا".

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن مهام اللجنة هى تسهيل استقبال الجرحى والمصابين عبر التنسيق المباشر مع كل الجهات المعنية المختصة، وإتمام إجراءات الدخول من قطاع غزة إلى مصر، وسرعة إدخالهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، وذلك برعاية شاملة من وزارة الصحة والقيادة المصرية.

وأوضح البيان، أن مسؤولا من قسم الشؤون القنصلية وشؤون الرعايا بالسفارة متواجد في معبر رفح البري خلال الفترة الحالية لتسوية الشؤون القنصلية للمواطنين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والواردة أسماؤهم في كشوفات الإجلاء المقدمة من السفارات الأجنبية المعتمدة بجمهورية مصر العربية من مزدوجي الجنسية حملة البطاقات الشخصية أو جوازات السفر المنتهية، لتسهيل دخولهم إلى مصر عبر إصدار إثبات شخصية معتمد من السفارة وجهات الاختصاص المصرية .

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين المنتهية صلاحية جوازات سفرهم والذين وصلوا إلى مصر، التوجه إلى السفارة بالقاهرة لمباشرة تقديم طلبات تجديد جوازات السفر، وفقًا للآلية المعمول بها مع وزارة داخلية دولة فلسطين برام الله.

في سياق منفصل، أعلنت السفارة عن وفاة المواطن سليمان عطوة عويض أبو سنيمة (76 عاما) أمس الخميس، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفيات المصرية بعد وصوله عبر معبر رفح البري، وطالبت بضرورة تواصل أهل الفقيد وذويه مع السفارة، من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بدفنه.