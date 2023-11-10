شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: وصول 16 مصابا صباح اليوم من قطاع غزة للعلاج فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح يواصل استقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة وتبذل جهود مكثفة من الهلال الأحمر المصري لدعم المصابين من غزة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك تواصل استقبال المصابين من قطاع غزة بالمستشفيات المصرية ووصول 16 مصابا صباح اليوم من قطاع غزة للعلاج في مصر، مؤكدا حدوث حالة تأهب بمستشفى العريش لاستقبال المصابين من غزة.