شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يستعرض مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب والذي عُقد برحاب جامعة بنها فرع مدينة العبور، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الشكر لجامعة بنها على استضافتها فعاليات الاجتماع، متمنيًا لها المزيد من التقدم والرقي.

وهنأ المجلس عددًا من القيادات الجامعية، منهم إلهامي ترابيس لتوليه منصب رئيس جامعة دمنهور ود.محمد ضياء زين العابدين لتوليه منصب رئيس جامعة عين شمس وتكليف د.علي عبدالمحسن عميد كلية الطب بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ود.عبدالمقصود عبدالقادر عميد كلية العلوم للقيام بعمل نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب ود.عزالدين حسيني وكيل كلية التربية الرياضية قائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويس لشون التعليم والطلاب.

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من المهندسة سماح صالح مسئول ملف التنمية المستدامة بوزارة البيئة، حيث استعرضت خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والمزمع من خلالها توزيع عدد 500 دراجة هوائية علي طلاب الجامعات وعمل أنشطة رياضية (ماراثون جري– ماراثون بالدراجات) وأنشطة توعية.

كما استعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من د.مني هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات عن مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، وبخاصة في كليات (الطب والهندسة) تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، والتي تهدف إلي زيادة القدرة التنافسية لخريجي كليات الطب والهندسة، وإتاحة فرصة أفضل لهم للتدريب، وتبادل الخبرات، وتأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية اللازمة للدراسة والبحث، وتعميق الروابط الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا .

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من د.عمر سالم مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم متخذي القرار بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، والتي تهدف إلى بناء نظام متكامل لرصد وتوثيق الأنشطة الطلابية بأنواعها، وإعداد الخطط المستقبلية للاستفادة القصوى، ودعم فاعلية الأنشطة بالنسبة للطلاب، حيث تم عرض إيجابيات المنصة وبعض الملاحظات لأخذها في الاعتبار، وذلك للحصول علي بيانات وتقارير دقيقة.

كما استمع المجلس للعرض المقدم من د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية فيما يتعلق بالخطة المقترحة للأنشطة الطلابية للعام 2023/2024 حيث تضمنت الخطة مقترحات، منها منح الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية كارنيهًا لممارسة الأنشطة الطلابية، يستطيع الطلاب الحصول من خلاله على مميزات، منها دخول بعض الأندية الخاصة بوزارة الشباب، بالإضافة إلى دخول دار الأوبرا لحضور مسرحيات وزارة الثقافة، فضلاً عن الحصول على خصم لحضور معرض الكتاب.

كما شملت الخطة أيضًا اقتراح وجود نموذج موحد لتقارير الأنشطة الطلابية، وبناء منصة تفاعلية واقعية بعنوان "اتكلم" عبارة عن مسرح صغير بالجامعات والمعاهد المصرية، يكون المتحدث فيها (أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب )، كما قدم سيادته مقترحات خاصة بأنشطة التوعية المتعلقة بقضايا الأمن القومي العربي والأنشطة القمية، مثل: إقامة الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية (مبدعون باختلاف).

وأوصى المجلس رؤساء الجامعات و نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بالاستمرار في حملات التوعية في مجالي مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في ضوء إطلاق الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتي عام 2025 .