شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محور عمرو بن العاص طفرة فى نقل الحركة المرورية من الهرم وحتى دائرى المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة ، أن التجهيزات تتم على قدم وساق لإنهاء الأعمال الإنشائية لمحور عمرو بن العاص، ويعد أحد المحاور العرضية الرابطة بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة.

وفي هذا الإطار، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل النهائية للمحور بالقطاع بدءًا من مطلع المحور بشارع الهرم مرورًا بشارع الشيخ أحمد نصر وترسا والمحولات والثلاثيني والعروبة وحتى منطقة الإخلاص.

وحرص المحافظ على إجراء تجربة سير ومعاينة لمسار المحور، مشيدًا بما يحققه من طفرة كبيرة في نقل الحركة المرورية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري بالمريوطية في دقائق معدودة.

وخلال جولته أعلى المحور، كلف المحافظ رئيس حي الطالبية برفع كفاءة وتطوير عددًا من الشوارع المارة أسفل المحور، على رأسها شارعي الثلاثيني القديم الرابط مع شارع عز الدين عمر، وشارع العروبة، مشددًا على إلغاء أي نقاط أو بؤر لتجميع المخلفات بشارع المحولات ترسا ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب انترلوك لها لتسهيل حركة سير المواطنين.

وعاين محافظ الجيزة طريق الخدمة الموازي للمحور بمنطقة الإخلاص للوقوف على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بذلك القطاع وربط المنطقة بمحور عمرو بن العاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بتنفيذ مشروعات البنية التحتية لإدخال وتحسين الخدمات.

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير والتخطيط المروري بشارع الشيخ أحمد نصر الكائن أسفل محور عمرو بن العاص بحي الطالبية، والذي يوجد به عدد 2 مطلع ومنزل للمحور سواء للقادم من شارعي ترسا الرئيسي والهرم ومتجه إلى الطريق الدائري بمنطقة المنشية بحي الهرم أو للقادم من مناطق المريوطية والعروبة ومتجه إلى شارعي الهرم وترسا، مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءة كافة الساحات الموجودة بالشارع وتجميلها بما يعكس الشكل الحضاري اللائق والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشارع لمنع وجود أي مخلفات مع الاهتمام بجهود الكنس والتجريد الدوري له ومنع أي تعدٍ على الطريق العام.



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