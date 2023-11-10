شكرا لقرائتكم خبر عن السياح يتوافدون على الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عشرات السياح على الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، منبهرين بالشكل المعمارى القائم عليه الكنيسة، حيث سميت بالكنيسة المعلقة، لأنها بنيت على حصن بابليون وملحقاته.

ويقول القمص يعقوب سليمان كاهن الكنيسة المعلقة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها عبارة عن اسطوانتين على شكل حرف u والملحقات وضعت فوق نخل على هذه المباني وتم عمل الكنيسة بها لذلك سميت بالمعلقة، ويوجد تحت الكنيسة عمق 13 مترا إلى أرضية الحصن فمنها جاء لقب الكنيسة المعلقة وتأخذ الكنيسة النظام البازيليكى وهو على شكل فلك نوح والذى كان وسيلة لخلاص نوح وأولاده من الشرور والطوفان في العالم، حتى الأجانب الذين يأتون إلى مصر عندما يدخلون للكنيسة يشعروا بعبق التاريخ ففيها بركات لمئات السنوات وبنى الحصن قبل الميلاد بحوالي 150 عاما وتحول المكان إلى كنيسة في القرن الرابع.

وتابع القمص يعقوب سليمان، أن الكنيسة بحكم تواجدها في منطقة الفسطاط فكان الأباء البطاركة يريدون أن يظلوا بالقرب من الحكم المدنى فمنذ أن جاء الحكم العربى الذى كان مقره في الفسطاط، كان الأباء البطاركة يأتون من الإسكندرية ليقيموا في الكنيسة المعلقة لأنها في منطقة الفسطاط بطريقة غير رسمية لكن انتقلت بطريقة رسمية منذ عهد البابا 66 إلى البابا يوحنا رقم 80 فظلت مقر باباوى ما يقرب من 7 قرون جزء بطريقة غير رسمية وجزء بطريقة رسمية فهى تعتبر أكبر مقر من حيث عدد السنوات، وعدد البطاركة الذين جلسوا فيها حوالى 16 بطريرك ثم انتقلت إلى حارة زويلة ثم الأزبكية ثم حاليا في العباسية.



إضاءة الشموع بالكنيسة



الحصن المبنية عليه الكنيسة



الزميل محمد الأحمدى مع القمص يعقوب كاهن الكنيسة



الزوار أمام رفات القديسيين



الزوار فى المدخل من الكنيسة



السياح أمام مدخل الكنيسة المعلقة



السياح بالكنيسة



السياح خلال زيارة الكنيسة



السياح فى الكنيسة



السياح فى زيارة الكنيسة



السياح يتوافدون على الكنيسة



السياح يستمعون لشرح القمص يعقوب سليمان



السياح يشاهدون رفات القديسيين



السياح يشاهدون قواعد بناء الكنيسة



الكنيسة المعلقة



الكنيسة



توافد أجانب على الكنيسة



توافد سياح



جانب من الزوار فى الكنيسة



جانب من الكنيسة



جانب من مدخل الكنيسة



جولة بالكنيسة



حصن بابليون



رجال الدين بالكنيسة



سياح يتوافدون على الكنيسة المعلقة



شرح لقواعد بناء الكنيسة



كهنة أفارقة فى مدخل الكنيسة



لقاء الأب يعقوب سليمان داخل الكنيسة



لوحة الإعلان عن ترميم الكنيسة فى 2012



مدخل الكنيسة